’Memorial Renato Ballerini’, sono numeri da record

Gran galà con firme d’autore per la presentazione del 12° Memorial Renato Ballerini di calcio giovanile, che si è svolta al campo sportivo di Tavarnuzze. Erano presenti tanti ex giocatori della Fiorentina del passato fra i quali Alberto Malusci, Moreno Roggi, Ciccio Esposito, Alessio Tendi, Italo Florio, Gigi Milan, Gianfranco Casarsa, Raffaele Righetti, Orlando Mazzoni. Fra i presenti il presidente regionale Figc Paolo Mangini, Vasco Brogi, Francesco Franchi e Innocenzo Mazzini, personalità istituzionali e politiche, il presidente della società Impruneta Tavarnuzze Claudio Manetti, insieme a Paolo Bacciotti partner della manifestazione e tanti ospiti.

"Un evento che vuole evidenziare - afferma Claudio Piccinetti, ex viola ed organizzatore - la forza e il valore del calcio giovanile. I ragazzi devono giocare divertendosi dando spazio alla fantasia e senza lo stress del risultato, in un ambiente sano e con istruttori qualificati. Il torneo vedrà la partecipazione di 90 squadre di varie categorie giovanili. Ringrazio lo staff societario per l’impegno e il tempo dedicato".

Si giocherà dal 2 al 4 giugno con tutte le gare sul campo di Tavarnuzze, in ricordo di un grande personaggio. Al torneo calcistico Renato Ballerini sono abbinati prestigiosi riconoscimenti assegnati il giorno delle finali all’ex viola Moreno Roggi che riceverà il premio Artemio Franchi e a Roberto Romoli delle Glorie Viola con la medaglia d’onore. Premio della Fondazione Tommasino Bacciotti a Guido Magherini, in ricordo di Riccardo.

F. Que.