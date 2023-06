Memorial Bresci e Trofeo Ballerini E’ il giorno di finali e premiazioni

Giornata conclusiva per due importanti tornei di calcio giovanile, il 4° Memorial Fabio Bresci e il 12° Trofeo Renato Ballerini. Stamani si conclude il Memorial Bresci, organizzato da Comitato Toscana Figc e Lega Nazionale Dilettanti, con questo programma: alle 10, a Pelago, finale per il 5° posto fra Fortis Juventus e Pontassieve; alle ore 10, a Pontassieve, per il 3° posto in campo Rappresentativa Toscana contro la Sardegna; sfida per la vittoria del Memorial allo stadio di Rufina (calcio d’inizio ore 10,30) fra le Rappresentative di Lazio e Umbria. Seguiranno le premiazioni alle 14,30 alla presenza di autorità istituzionali e sportive. La manifestazione ha visto in campo Rappresentative Regionali Under 19 e squadre di club.

Il Trofeo Renato Ballerini si conclude oggi al campo sportivo di Tavarnuzze ed ha visto la partecipazione di un numero record di 90 squadre di varie categorie giovanili. Saranno presenti ex giocatori della Fiorentina del passato e varie personalità. Al torneo calcistico Renato Ballerini sono abbinati prestigiosi riconoscimenti che saranno assegnati stamani, alle 10, all’ex viola Moreno Roggi che riceverà il premio Artemio Franchi e a Roberto Romoli delle Glorie Viola con la medaglia d’onore. Premio della Fondazione Tommasino Bacciotti, partner dell’evento, a Guido Magherini, in ricordo di Riccardo.

Francesco Querusti