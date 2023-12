"Match Ball Firenze: 50 anni di storia e successi"

Si è conclusa un’annata storica per il Match Ball Firenze che ha festeggiato le nozze d’oro con lo sport. Un compleanno prestigioso e di grande lustro per i 50 anni del club biancoverde che ha organizzato questa estate un gran galà con effetti speciali e la presenza di tantissimi soci e personalità istituzionali. Il Match Ball vanta una storia ricca di successi ed una splendida struttura sportiva, ideata e realizzata da Roberto Casamonti. "La società – affermano Leonardo e Chiara Casamonti – si avvale di un validissimo staff direttivo e tecnico, con particolare attenzione al settore giovanile. Qualificati gli istruttori che sono un punto di riferimento per tutti. Negativa la retrocessione, da neopromossi, in serie A2. Ma sarà lo stimolo per un pronto riscatto con obiettivo la vittoria del campionato. Sempre al primo posto la manutenzione dell’impianto e il rapporto dei soci che hanno dato vita a uno splendido Torneo Sociale nel periodo natalizio".

Da ricordare che nel ritorno dei play out del campionato di Serie A1 il Match Ball Firenze ha incrociato le racchette contro il Tc Italia Forte dei Marmi, una delle squadre veterane della Serie A1 e che per anni è stata in lotta per il titolo nazionale. La giornata purtroppo non è andata come sperato e ha visto il circolo fiorentino retrocedere di nuovo in Serie A2 dopo anni di battaglie sul campo per raggiungere la vetta dei campionati.

Francesco Querusti