Masters Senior Grand Prix 2023: Vittorie e Finali al Match Ball Firenze

Al Match Ball Firenze si è concluso il Masters Senior Grand Prix, molto partecipato con tutte le categorie presenti dall’Over 35 fino all’Over 80 maschile e dalle Ladies 50 alle 75 a livello femminile. Manifestazione conclusiva del Circuito svoltosi con varie tappe in tutta Italia. I Senior qualificati all’atto conclusivo si sono dati battaglia per conquistare il trofeo nazionale della propria categoria. "È stato un Master spettacolare dove abbiamo potuto vedere giocare i migliori Over e le migliori Ladies d’Italia – spiega Gabriele Poggini, responsabile organizzativo Fitp attività Senior –. Ringrazio la disponibilità del Match Ball che per il secondo anno consecutivo ha ospitato il Master. I nostri Senior hanno conquistato tante vittorie e vedere una finale Over 75 tra Ramacciotti e Cerri dimostra che la passione è viva in questi giocatori. Aver avuto alle premiazioni le presenze dei dirigenti Fitp Guido Turi, Luigi Brunetti e Alberto Bandini è stato davvero importante, insieme a Chiara Casamonti, Fabio Bianchini, Paolo Lapini e tutto lo staff".

Risultati Masters Senior Grand Prix 2023.

Finali maschili. Over 35: Alex Materassi batte Roberto Marelli 6-4 6-3. Over 40 Stefano Sambuchi b Marco Postiglione 3-6 6-2 10-4. Over 45 Paolo Nicodemo b Gherardo Maccolini 6-4 6-3. Over 50 Pierpaolo Maurizio Moro b Paolo Poggianti 6-1 6-3. Over 55 Mauro Gerbi b Franco Radogna 6-1 6-3. Over 60: Roberto Angelini b Fabio Pozzi 75 ritirato. Over 65 Adriano Basso b Paolo Moscelli 2-6 6-1 14-12. Over 70: Vito Michele D’Ambruoso b Ermanno Carmelini 6-2 6-2. Over 75: Antonio Ramacciotti b Gino Cerri 6-2 6-2. Over 80: Roberto Fumagalli b Giampaolo Quattrocchi 6-1 6-1

Finali femminili. Ladies 50 Valentina Padula batte Alessia Zerbino 6-1 6-4. Ladies 55 Katy Agnelli b Simona Isidori 6-2 7-6. Ladies 60: Francesca Ciardi b Giovanna Tortorella 7-5 6-3. Ladies 65 Paola Fiumani b Meri Fiorenza Amadori 6-3 6-2. Ladies 70: Rossana Iaccarino b Giuseppina Tantillo 3-6 6-3 10-8. Ladies 75 Giuseppina Sacchi b Nadea Belluzzi 6-3 6-3.

Francesco Querusti