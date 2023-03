Liberi e Forti aspetta Capannori Unomaglia, ostacolo proibitivo

Ambedue impegnate quest’oggi le compagini fiorentine che gareggiano nel campionato di Serie B1 femminile. La Liberi e Forti Firenze riceve la visita del Capannori; la gara, inizio alle ore 19.30, vede fronteggiarsi due squadre separate da un solo punto in classifica, 29 quelli delle ospiti e quindi ci si deve attendere un match equilibrato, fra sestetti che hanno praticamente già conquistato la certezza di restare nella categoria. Le padrone di casa cercheranno, dunque, di sfruttare il turno interno per regalare un’ulteriore soddisfazione ai propri tifosi.

Trasferta a Garlasco, invece, per l’Unomaglia Valdarninsieme che si troverà di fronte la quarta forza del campionato, mentre le valdarnesi sono attualmente in decima posizione e stanno lottando, assieme ad altre cinque compagini, per evitare la retrocessione. Incontro, quindi, almeno sulla carta, molto difficile per le atlete dirette da Lapi, ma, da qui a maggio, ogni partita dovrà essere affrontata con la massima determinazione per cercare di strappare punti vitali in chiave salvezza.

Ma. Fi.