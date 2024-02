Lastrigiana, serve grinta. Il momento ora è delicato

Momento della verità per la Lastrigiana del presidente Samuele Vignolini. L’ultima domenica di febbraio sarà a confronto con il fanalino Pontassieve. Poi sfide delicate: Scandicci, Rondinella e Colligiana, che potrebbero dare un senso più preciso alla classifica in chiave salvezza. Le ultime quattro partite hanno fruttato ai biancorossi del tecnico Alessandro Gambadori solo quattro punti, lasciando la squadra ancora imbrigliata nella zona play out, con un quart’ultimo posto a tre lunghezze. Nel turno precedente di Taverne d’Arbia contro l’Asta, un gol a tempo abbondantemente scaduto l’ha privata della vittoria che avrebbero significato molto per il prosieguo.

"E’ stato un peccato – precisa Gambadori – ma c’è da mettere in conto anche la bravura degli avversari, suggellata da una splendida punizione da 27 metri di Discepolo che rare volte si vede in serie A". Con alcuni rientri la sua squadra ha fatto vedere un altro spessore. "Aver recuperato gli infortunati Del Colle (nella foto) e Crini a centrocampo e gli attaccanti Sarti e Del Pela, quest’ultimo un attaccante aggiunto, il tasso tecnico è salito. Purtroppo sono stati fuori diverso tempo". L’impegno casalingo di domenica con il Pontassieve può valere tanto. "E’ una sfida difficilissima, da capitalizzare. Ci prepareremo ad affrontare un Pontassieve che verrà a giocare la sua partita per cercare di risollevarsi dall’ultima posizione".

Giovanni Puleri