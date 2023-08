Lanciotto, voglia di stupire "Eccellenza, noi ci siamo"

Fra dodici giorni la neopromossa Lanciotto Campi darà il via alla nuova stagione del campionato di Eccellenza 2023-24. Ancora qualche giorno di ferie, poi la compagine del presidente Giancarlo Cerbai con la stessa filosofia del passato, si concentrerà per la nuova avventura con la squadra che sarà presa in consegna dal nuovo tecnico Riccardo Secci. Che Lanciotto Campi vedremo prossimamente? "Una squadra che dovrà confrontarsi con una realtà nuova, ai più quasi del tutto sconosciuta – puntualizza l’allenatore Secci –. La società sul mercato si è mossa con oculatezza grazie alla capacità del direttore Maurizio Novelli, inserendo nello zoccolo duro alcuni buoni giocatori per dare più spessore a tutti i reparti. Sono arrivati Brunelli (Luco), Nocentini e Libasse (Sestese), Pisapia (Rondinella), Berardi (Prato), Rocco (Grassina), Coli (Porta Romana). Siamo convinti di aver perfezionato un gruppo in grado di affrontare un campionato di Eccellenza molto impegnativo, che come obiettivo principale avrà la permanenza della categoria. Sono soddisfatto dell’ambiente campigiano e di aver ritrovato giocatori come Bambi, Fathou, Esposito, Roselli, Cecchi, che ho avuto nel Firenze Ovest quando vincemmo il campionato. Smanio dalla voglia di ricominciare, di rituffarmi insieme ai miei ragazzi in questo campionato di Eccellenza per dare il meglio delle nostre risorse".

A giorni saranno resi noti i gironi di Eccellenza. Vi vocifera che il Lanciotto Campi potrebbe non far più parte del gruppo delle fiorentine, ma del girone "A", perdendo tutti i derby. Qual è il suo commento?

"Nei giorni scorsi quando con i giocatori ci siamo ritrovati per fare una conoscenza più approfondita, abbiamo parlato anche di questa possibile ipotesi. Alla società e ai ragazzi ho spiegato che per noi non deve essere un problema. Se sarà girone A dobbiamo pensare solo a far bene, affrontare tutte le partite con quella determinazione necessaria per portare più punti possibili alla classifica".

La rosa della Lanciotto Campi. Portieri: Brunelli, Roselli. Difensori: Bonciani F. (03), Bambi, Nocentini (01), Mazzanti, Benelli (03), Esposito, Pisapia. Centrocampisti: Libasse, Scarlini, Berillo, Verdi, Bonciani T, Berardi (03), Andreucci (04), Fedi, Manzatu (04). Attaccanti: Rossi, Rocco, Cecchi, Afelba, Ascolese, Fathou, Bini (03), Coli (03). Vice allenatore Lorenzo Di Giusto, preparatore portieri Denny Loi, massaggiatore Arian, accompagnatore Siro Checconi.

Giovanni Puleri