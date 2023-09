La Rufina non punge. E’ una giornata amara

Molte le sorprese della 3ª giornata del campionato di Eccellenza. Male le fiorentine Lanciotto, Lastrigiana, Signa, Pontassieve, Rondinella e Firenze Ovest, mentre a brindare è il solo Scandicci che centra la terza vittoria di fila. I risultati.

GIRONE A

Lanciotto Campi-Tuttocuoio 1-2. Pur giocando una discreta partita, i campigiani di Secci si sono dovuti inchinare al Tuttocuoio di Francesco Tavano. Al gol di Rossi su rigore il pareggio di Cecchi, mentre Princiotta segna il gol vittoria.

GIRONE B

Siena-Lastrigiana 2-1. Seconda sconfitta in zona Cesarini per la Lastrigiana che per un’autorete di Chiavacci consegna i tre punti al Siena. Una Lastrigiana sfortunata che dopo il vantaggio di Morelli e il pareggio senese di Boccardi, non è riuscita sfruttare due opportunità.

Signa-Scandicci 0-2. Grazie ad primo tempo giocato alla perfezione, la squadra di Andrea Fattori si prende i tre punti per mantenere la testa della classifica. A regalare il sorriso ai Blues è sempre il bomber Del Pela autore di una doppietta

Audax Rufina-Asta 0-0. Nonostante vari tentativi dei rispettivi attaccanti e l’attento lavoro delle due difese, gli estremi difensori Valoriani e Anselmi non hanno subito gol.

Baldaccio Bruni-Pontassieve 2-1. La squadra di Brachi si ferma di nuovo che allo Zanchi di Anghiari incassa la sconfitta per le reti di Mercuri e Boriosi. La rete del Pontassieve è di Pareggi.

Colligiana-Rondinella 1-0. Anche in trasferta la Rondinella non riesce a volare. Sul campo della Colligiana i biancorossi di Francini subiscono la seconda sconfitta per via della la rete di Donati.

Nuova Foiano - Firenze Ovest 3-0. Trasferta amara per l’Ovest di Targetti che sul campo di un buon Foiano subisce le reti di Adami e la doppietta di Betti.

Valentino Mazzola-Sinalunghese 1-0 (Castaldo).

Castiglionese-Terranuova Traiana 1-0 (Alessi).

Giovanni Puleri