La Rondine si gioca tutto in 90’ I play off sarebbero un colpaccio

La Rondinella Marzocco si appresta a vivere questi ultimi 90 minuti con un obiettivo alla portata: play off. Traguardo prestigioso, non preventivato a inizio stagione, per una matricola che pure arrivava da due promozioni consecutive. La squadra del presidente Bosi si appresta a vivere un rush finale decisivo con l’ultima sfida al "Bozzi" contro lo Zenith Prato che occupa la quarta posizione con 50 punti. A rendere più attraente questo ultimo duello, c’è anche la sfida clou fra il Mazzola Valdarbia e Pontassieve, con la squadra di Brachi che in classifica ha un punto in meno rispetto alle due avversarie.

"Per centrare il quinto posto valido per i play off – puntualizza il direttore sportivo biancorosso, Alessio Mamma – la Rondinella ha un solo risultato a disposizione. Non sarà una partita facile, ma ci proveremo. Per definire la griglia finale play off del girone B, con già dentro Colligiana e Castiglionese, sarà determinante anche il risultato fra il Mazzola Valdarbia e il Pontassieve".

A parità di punti fra voi e Mazzola Valdarbia, che succede?

"A causa dello zero a zero maturato all’andata e la sconfitta nella sfida di ritorno (2-0, ndr), si qualificherebbe la squadra senese. Nel calcio sappiamo che non c’è nulla di deciso. Siamo determinanti a fare risultato, staremo a vedere. Se avessimo avuto a disposizione Antongiovanni rimasto fuori 3 mesi per infortunio, come altri giocatori di spessore, sarebbe stato uno finale di stagione decisamente diverso".

Servirà il pubblico delle grandi occasioni per spingervi al successo.

"La vicinanza dei tifosi c’è sempre stata, ma in questa occasione sarà ancora più importante. Abbiamo bisongo di tutta la spinta possibile in questa delicatissima sfida".

Giovanni Puleri