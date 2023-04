Imolese-San Donato Tavarnelle 3-1, fatale un tempo con l’uomo in meno

Imola, 15 aprile 2023 – Esce sconfitto da Imola il San Donato Tavarnelle in una partita vissuta tutta quanta nel secondo tempo con quattro gol, 3 per l’Imolese e uno per i gialloblù.

La ripresa, infatti, è stata carica di emozioni mentre il primo tempo al 'Romeo Galli' è corso via senza brividi. Unica eccezione, al 43’ l’espulsione per doppia ammonizione di Siniega, ammonito soltanto 20 minuti prima, che ha condizionato il San Donato Tavarnelle e lo ha lasciato in dieci per tutto il secondo tempo.

I primi 45 minuti iniziano con i romagnoli in avanti, cross di Faggi deviato in corner. Poi al 15’ lancio dalle retrovie per lo scatto sulla trequarti di Simeri, Gorelli in anticipo appoggia su Cardelli che rinvia. Alla mezz’ora, Tulli passa a De Feo in area ma fa buona guardia la difesa chiantigiana. Sul finale di tempo, al 45' vola Cardelli per deviare in corner un colpo di tacco ravvicinato di Simeri. Il secondo tempo inizia con ancora Faggi in avanti il cui tiro esce di poco e qualche minuto dopo Calamai devia in corner un tentativo di cross dalla destra dell’Imolese. Nonostante sia in dieci, il San Donato Tavarnelle resiste e prova con le ripartenze. Al 55’ Marzierli è è pericoloso: cross di Galligani per la girata di testa dell’attaccante gialloblu, ma è attento Adorni. Passa qualche minuti e al 63’ cross basso di D’Auria dalla sinistra, chiusura di Gorelli in angolo. Premono i romagnoli e al 65’ Faggi raccoglie la sfera al limite sulle conseguenze di un calcio d’angolo: conclusione al volo che termina alta. Ma al 73’ il San Donato Tavarnelle va in gol. Gorelli conquista un calcio di rigore, Russo segna.

L’illusione dura una manciata di secondi. Al 75' un tocco di Faggi in area di rigore consente all'Imolese di pareggiare. Altri quattro minuti e i romagnoli vanno in vantaggio. È il 79’ Simeri a porta vuota deposita in rete il pallone. C’è amarezza tra i chiantigiani, viene espulso un membro aggiuntivo della panchina del San Donato Tavarnelle. Poi al 90’ Faggi trova la doppietta personale e porta a 3 lo score finale per i padroni di casa.

TABELLINO

IMOLESE (4-2-3-1) Adorni; Zanon, Maddaloni (81’ De Vito), Camilleri, Annan (45’ Agyemang); Bertaso (58’ Bani), Faggi; De Feo (58’ Mamona), Zanini; Tulli (38’ D’Auria); Simeri. All.: Antonioli

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2) Cardelli; Carcani, Gorelli, Siniega, E. Rossi; Calamai, Bovolon, T. Bianchi (74’ Regoli); Russo (76’ Gerardini); Ubaldi (45’ Galligani), Marzierli. All.: Buzzegoli-Ghizzani

ARBITRO Giordano di Novara

MARCATORI 73’ Russo (SDT) su rigore, 75’ Faggi (I), 79’ S. Simeri (I), 90’ Faggi (I)

NOTE espulso Siniega (SDT) al 43’ del p.t. ammoniti Maddaloni, Tulli, Camilleri, Russo, angoli 5-0.