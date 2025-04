Il trofeo Apache di tiro con l’arco in natura, gli Arcieri del Rovo fanno centro con la solidarietà

Fiesole, 22 aprile 2025 – Non siamo nel Far West, ma a Pasquetta il clima è stato quello: tra boschi e silenzio, si è svolta la seconda edizione della singolare gara di tiro con l’arco in natura organizzata dagli "Arcieri del Rovo", con bersaglio una sagoma di cinghiale. Circa 90 partecipanti, di cui alcuni venuti anche da Cuneo.

Una sfida avvincente che ha visto confrontarsi arcieri di tutte le età per conquistare il consolidato Trofeo 100 Yards, che prevede un tiro a una sagoma posta a circa 90 metri di distanza. Anche quest’anno, l’intero ricavato è stato devoluto all’associazione Regalami un Sorriso, che nella passata edizione aveva donato proprio grazie a questa iniziativa un defibrillatore, dispositivo salvavita essenziale per garantire la sicurezza dei presenti e per adempiere alle normative di legge.

Un centro perfetto, quello degli arcieri, non solo sul bersaglio ma anche sul fronte della solidarietà.