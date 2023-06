Il tesoretto dell’Europa Viola, jackpot milionario

Sarà anche la Coppa meno prestigiosa, ma fare un cammino completo in Conference vuol dire mettere da parte un tesoretto niente male. Oltre all’aspetto sportivo infatti, in caso di trionfo contro il West Ham, la Fiorentina avrà l’opportunità di far entrare nelle casse del club altri milioni di euro. Ma andiamo con ordine.

Tornando indietro di quasi un anno, dopo il passaggio ai preliminari col Twente, il club viola ha incassato 2,94 milioni per essersi qualificato alla fase a gironi. Per ogni partita della fase a gironi, l’Uefa ha assegnato dei premi in base alle prestazioni, ovvero 500mila euro a vittoria e 166mila euro per ogni pareggio. Nel caso della Fiorentina quindi, i bonus ammontano a 2,16 milioni per le vittorie contro gli Hearts (andata e ritorno), Istanbul Basaksehir e Riga al ritorno, e il pareggio, sempre col Riga, all’andata. A questi si vanno ad aggiungere 325mila euro per il secondo piazzamento nel girone. Arrivando al percorso ad eliminazione diretta, i viola hanno incassato 300mila euro per la qualificazione agli spareggi col Braga, 600mila euro per l’accesso agli ottavi col Sivasspor, 1 milione di euro per i quarti col Lech Poznan e 2 milioni per la semifinale col Basilea. Dopo la notte di Basilea poi, il club di Commisso ha guadagnato altri 3 milioni per essere arrivata in fondo alla competizione.

Contando che, in caso di vittoria della coppa, l’Uefa elargirà altri 2 milioni di euro, il bottino finale potrebbe arrivare a 14,33 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti gli incassi della biglietteria, quelli del market pool (redistribuzione dei diritti televisi) e quelli derivanti dal ranking Uefa decennale. Ricavi niente male per essere la terza competizione europea.

Andrea Guida