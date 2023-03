Il Porta Romana non fa calcoli: vuole vincere

"Niente calcoli. Conta solo vincere affrontando una gara alla volta". È il diktat che Lapo Cirri, presidente del Porta Romana. Dopo la vittoria di domenica scorsa sulla Sinalunghese, il numero uno degli arancioneri nutre speranza e carica i ragazzi di Carobbi in vista dello scontro salvezza sul campo del Firenze Ovest. A 270 minuti dalla conclusione della stagione, il calendario del girone propone scontri decisivi. "La Sinalunghese – prosegue Cirri – questa domenica dovrà stare ferma per il turno di sosta, poi ci sono alcune sfide come Castiglionese-Lastrigiana, Baldaccio Bruni-Fortis e quella fra Chiantigiana-Foiano che possono riaprire nuovi scenari per la zona play out. A oggi i punti della forbice fra Foiano (quintultimo) e Chiantigiana (penultima) sono 12. L’attuale classifica condannerebbe Prato 2000 e Chiantigiana penultima, consentendo un solo spareggio play out". Il Porta Romana nelle due successive sfide avrà la Castiglionese in casa e andrà a chiudere la stagione sul campo della Chiantigiana, mentre il Firenze Ovest avrà la sosta. "La squadra è nelle mani di Carobbi, che con il suo carisma e la grande esperienza, saprà guidare al meglio i suoi ragazzi".

Giovanni Puleri