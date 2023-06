Il Fiesole passa di mano Niccoli: "Era inevitabile"

Passaggio di consegne al vertice del Fiesole. Giampiero Niccoli lascia la massima carica societaria, nuovo presidente è Vito Frijia con Gianluca Calderoni vice presidente. Un cambiamento che porterà nuove idee e programmi, ma nel segno della continuità per l’ottimo lavoro che la società ha svolto negli ultimi anni e con la conferma di tutto lo staff direttivo e tecnico.

"Siamo arrivati a questa decisione - afferma Niccoli - dopo che la Fiorentina ha disdetto il contratto con il Comune e la nostra società, trasferendosi da luglio al Viola Park di Bagno a Ripoli. Non potendo più contare sui contributi sostanziosi che arrivavano dalla Fiorentina e sull’85% delle utenze pagate dalla società Viola, avevamo la necessità di altre risorse e di un cambio di strategia societaria. Voglio precisare che a inizio giugno avevamo chiesto al Comune di Fiesole come poter fronteggiare questa problematica per la gestione dell’impianto, ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta".

Niccoli tiene inoltre a precisare: "A questo punto il direttivo societario ha deciso di contattare degli imprenditori appassionati di calcio che hanno rilevato le quote societarie della Srl Fiesole calcio. Siamo ben contenti perchè conoscendo i personaggi ritengo che hanno la competenza necessaria e le risorse per far bene per l’attività calcistica e per il territorio".

F. Que.