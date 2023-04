Il ds Pozzi lascia Scandicci E Gonnelli il San Donato

di Francesco Querusti

Sono già iniziati i movimenti di mercato fra i direttori sportivi dei settori giovanili. Colpo di scena a Scandicci dove si è interrotto il rapporto di collaborazione con il ds della giovanili Yuri Pozzi (foto a destra), al suo posto la società presieduta da Fabio Rorandelli ha annunciato l’arrivo di Rino D’Andretta che è stato presentato ieri. D’Andretta ha trascorsi a Lanciotto Campi e alla Cattolica Virtus. All’Audace Galluzzo Paolo Rossi diventa direttore generale, mentre il ruolo di direttore sportivo lo prenderà Caparrini, ex Sporting Arno. Inoltre, ci sono stati incontri con la Rondinella Marzocco propedeutici a un progetto di unione dei settori giovanili.

Novità a San Donato Tavarnelle. Il direttore sportivo del settore giovanile Fausto Gonnelli ha rassegnato le dimissioni. Gonnelli passerà a seguire l’attività giovanile del Montespertoli come responsabile tecnico. Alessio Bandinelli (foto a sinistra), di comune accordo, lascia l’Aglianese: si parla di un concreto interessamento da parte del San Donato Tavarnelle. Nel curriculum di Alessio Bandinelli ci sono gli anni d’oro all’Olimpia Firenze come istruttore e direttore tecnico scuola calcio, poi a Scandicci responsabile scuola calcio e successivamente ds del settore giovanile con le vittorie dei campionati Allievi regionali elite e Allievi B di merito, arrivando con i regionali nelle migliori quattro squadre d’Italia e anche la vittoria nel campionato Giovanissimi B di merito, infine una Coppa Toscana Giovanissimi regionali elite. Mentre a San Giovanni, Bandinelli ha ottenuto il mantenimento delle categorie regionali elite lo scorso anno e piazzato un eccellente colpo di mercato con la cessione della giovane promessa di Firenze Brando Moruzzi anno 2004 alla Juventus (Primavera). Poi la breve parentesi a Agliana.

Novità in casa dello Sporting Arno di Badia a Settimo. Il confermato direttore generale e responsabile prima squadra e juniores Maurizio Pini, porta in rosanero il direttore sportivo settore giovanile Graziano Chiari che lascia il Firenze Ovest. Il nuovo ds si avvarrà della collaborazione di Daniele Maiorana. Chiari ha trascorsi nell’Audace Legnaia, portando gli juniores nel campionato d’elite e la squadra dilettanti in Prima categoria. Negli ultimi anni è stato al Lanciotto Campi e al Firenze Ovest sempre nelle giovanili. Alla Scuola Calcio del club di Badia a Settimo il responsabile sarà Francesco Galli, tecnico già in organico con i rosanero che è stato promosso in questo ruolo fondamentale per una società che punta forte sull’attività di base e sul settore giovanile.