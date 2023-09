Il docufilm su Maffei vola in finale Il documentario "A un centimetro dal sogno" è stato selezionato per l'edizione 2023 di "Sport Movie & Tv" e racconta la storia di Arturo Maffei, saltatore in lungo che nelle Olimpiadi del 1936 arrivò quarto per un centimetro. Una storia di straordinario talento, di sfortuna e di grandi sogni.