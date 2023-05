Il 6 maggio torna a Firenze l'iniziativa di Uisp 'Bicincittà'

Firenze, 4 maggio 2023 - Pedalare insieme per il diritto a una mobilità dolce e sostenibile: è questo l’invito di Uisp Unione Italiana Sport Per tutti con Bicincittà. L’appuntamento itinerante, tante le tappe in giro per l’Italia, si ferma a Firenze il 6 maggio: due percorsi da dieci km circa, due partenze alle 17 dallo stadio Artemio Franchi e dalle Cascine. Iscrizione gratuita e obbligatoria.

Il presidente Uisp

“L’edizione 2023 di Bicincittà è incentrata sul diritto a muoversi in libertà e sicurezza – ha detto Marco Ceccantini, presidente Uisp comitato di Firenze -. La nostra pedalata vuole trasmettere un messaggio di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile, in particolare per chi si reca presso gli impianti sportivi in bicicletta. Negli ultimi anni anche le amministrazioni stanno incentivando questo approccio attraverso la realizzazione di numerose piste ciclabili che rendono più sicuri gli spostamenti. Promuovere la mobilità su due ruote significa condividere una nuova cultura del movimento, perché muoversi in bici vuol dire accrescere la propria sensibilità nei confronti dell'ambiente, produrre meno inquinamento e sviluppare la cultura del rispetto dell'ambiente e dei luoghi in cui viviamo”.

L’assessore allo sport

“Un'occasione unica per promuovere sport, sostenibilità ambientale, salute, inclusione e aggregazione sociale - dichiara l'assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Cosimo Guccione - e per diffondere l'uso della bicicletta anche tra i più giovani. Bicincittà è una manifestazione non sportiva che avvicina i cittadini all’uso di un mezzo ecologico per spostarsi in città e per favorire un corretto stile di vita in ottica di salute e benessere. Sabato sarà un'occasione straordinaria per Firenze, una grande festa di sport per tutte le famiglie".

L’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica

“A Firenze stiamo lavorando per avere sempre più piste ciclabili e per promuovere l’uso della bicicletta come nelle maggiori città europee, contro l’inquinamento e il traffico – ha commentato l’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica Andrea Giorgio-. Manifestazioni come queste sono importanti perché ci portano alla scoperta della città, dei suoi spazi verdi e luoghi di cultura, e ci permettono di sperimentare insieme il mezzo di trasporto più rispettoso dell’ambiente, più economico e più salutare. Invitiamo tutti i fiorentini a partecipare, sarà una bellissima giornata per scoprire le nuove piste, le regole di comportamento in bici e per vivere insieme la nostra città in modo diverso”.

Niccolò Gramigni