I Guelfi sognano l’America Oggi la semifinale con i Dolphins Fimiani: "Gara importantissima"

I Guelfi Firenze vogliono volare negli Stati Uniti, dove quest’anno si giocherà la finale del massimo campionato italiano di Football Americano. L’Italian Bowl, infatti, quest’anno si giocherà a Toledo in Ohio. Il capitolo conclusivo della stagione si giocherà negli States, là dove il Football è stato inventato. Per volare negli Stati Uniti, i Guelfi Firenze, campioni d’Italia in carica, devono prima superare la semifinale contro i temibili Dolphins Ancona. Una sfida che si consumerà oggi, a partire dalle 16, tra le mura dell’Otel Stadium di Firenze. Andrea Fimiani, quarterback dei Guelfi, non ha usato mezze misure per descrivere la gara: "Probabilmente è la semifinale più importante di sempre per il campionato italiano, visto che permette di andare a giocare l’Italian Bowl negli Stati Uniti". Una gara cruciale e attesissima, in particolar modo dai Guelfi, che hanno chiuso la regular season al secondo posto in classifica e si sono così qualificati direttamente per la semifinale di oggi. Percorso più lungo, invece, quello dei Dolphins che, terzi al termine della stagione regolare, sono dovuti passare dal turno wild card per poter approdare in semifinale.

Firenze, dunque, tornerà in campo a ventotto giorni dalla sua ultima gara di campionato, mentre Ancona giocherà appena una settimana dopo la vittoria contro i Ducks Lazio con la quale ha ottenuto il pass per la semifinale. I Guelfi hanno avuto tempo per riposare e recuperare al meglio alcuni giocatori infortunati, i Dolphins non hanno avuto questa opportunità, ma dal canto loro possono vantare un maggior ritmo partita. Al netto del ritmo partita, i Guelfi potranno fare affidamento su un attacco che quest’anno è risultato come il più prolifico del campionato. Da non sottovalutare l’attacco dei Dolphins, guidato in cabina di regia dal quarterback italo americano Colin Di Galbo, giocatore che in stagione ha messo a referto sette touchdown e ventuno TD Pass.

