Golf, da International Motors una giornata dedicata agli appassionati al Golf Club Ugolino

Firenze, 9 maggio 2024 – Una giornata tra golf e motori nel tempio dei golfisti fiorentini. Sabato 11 maggio, nell’ambito della “Range Rover Golf Challenge”, International Motors invita tutti gli appassionati al circolo del golf dell’Ugolino per sessioni di golf Clinic in mezzo alla natura incontaminata, alternando allenamenti in campo pratica, con focus sulla tecnica e sui fondamentali del gioco, a test drive dei nuovissimi modelli Range Rover tra le colline del Chianti.

Un’esperienza indimenticabile che immergerà i partecipanti in un paesaggio collinare da sogno. Il programma della giornata prevede una colazione di benvenuto alle ore 10, poi fino alle 13 sarà possibile partecipare alle lezioni di golf (prenotazione obbligatoria), oltre a conoscere il Circolo dell’Ugolino a bordo di una golf car. Per tutta la giornata sarà invece possibile partecipare ai test drive dei modelli Range Rover Sport, Evoque, Velar e Nuova Range Rover. Per info e prenotazioni: 327.2979154 - [email protected]