Giovanni Visconti raccontato da Enzo Vicennati

A metà maggio uscirà il libro su Giovanni Visconti scritto dal collega Enzo Vicennati, dal titolo "Un primo, sessanta secondi". Il volume con i racconti di vita di un giovanissimo arrivato in Toscana dalla Sicilia che mai avrebbe immaginato di diventare un ciclista professionista. I viaggi, i duri allenamenti, le rinunce ed il sacrificio di lasciare la famiglia in età adolescenziale. Le tante sconfitte e le vittorie sudate, in questa storia di ricordi di Visconti, che ringrazia Mulatero Editore e Alvento - italian cycling magazine - per aver creduto nel progetto.