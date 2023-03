Gianni Taccetti nuovo delegato Provinciale

Gianni Taccetti di Lastra a Signa, consigliere regionale della Federazione Italiana Pallavolo e socio attivo di Panathlon Firenze Medicea, Unvs e Ansmes, è il nuovo delegato Provinciale Coni di Firenze. A nominarlo è stato il presidente regionale del Coni Toscana Simone Cardullo e in occasione dell’Assemblea Delegati Provinciali Area Centro in programma a Roma, ci sarà la presentazione ufficiale al presidente nazionale Giovanni Malagò. Da ricordare che Gianni Taccetti lo scorso anno aveva ricevuto da Malagò il prestigioso riconoscimento della Stella di benemerenza Coni per i 50 anni di attività sportiva. Gianni Taccetti sostituisce Fabio Giorgetti alla guida della Delegazione Coni Firenze. Novità anche a Pistoia dove il nuovo delegato provinciale del Coni è Stefano Riccomi, in sostituzione di Vittoriana Gariboldi. Novità quindi in alcune cariche provinciali per il Coni Toscana che ha il compito di svolgere un importante ruolo di promozione sportiva.

F. Que.