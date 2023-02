Galluzzo intasca tre punti preziosi per i play off

AUDACE GALLUZZO

1

CHIANTI NORD

0

A. GALLUZZO: Camilloni, Ammannati, Cianciulli, Tinagli (85′ Checcucci), Berti, Simone Segoni, Bargioni (90′ Burgassi), Samuele Segoni, Paoletti, Toccafondi, Ponziani. All. Latini.

CHIANTI NORD: Magnelli, Bianchi (80′ L. Giordani), Danieli (59′ S. Russo), Pedretti, N. Fortunati (70′ Papini), Piazzini, Merola, Piccini, Massa (40′ Sodi), Tozzi (69′ Bin Zang), M. Fortunati. All. Michelacci.

Arbitro: Landi di Valdarno

Marcatore: 30’ Berti

Firenze – L’Audace Galluzzo centra l’importante vittoria per 1-0 sul Chianti Nord, in una sfida per il quinto posto in classifica valido per i play off. A inizio gara occasione di Paoletti per i locali e subito dopo Merola risponde tirando alto. Al 30’ il gol decisivo: calcio d’angolo di Samuele Segoni con Berti pronto a realizzare. Dieci minuti dopo l’espulsione di Simone Segoni per un brutto colpo su Massa, costretto a lasciare il campo. Nella ripresa Galluzzo pericoloso con Ponziani e Paoletti, mentre il Chianti Nord non riesce a sfruttare l’uomo in più.

F. Que.