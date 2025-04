Firenze Triathlon brilla a Imola: duathlon da record all’autodromo

Firenze, 8 aprile 2025 - Nel magnifico scenario dell’autodromo di Imola, sabato 5 e domenica 6 aprile si sono disputati i Campionati Italiani di duathlon, con protagonisti gli atleti del Firenze Triathlon, capaci di firmare prestazioni di altissimo livello sia in gara individuale sia nelle competizioni a squadre. La giornata di sabato ha visto in azione gli Élite, i migliori atleti d’Italia. Nella prova femminile, ottimo quindicesimo posto per Anita Ghelardoni, mentre tra gli uomini ha impressionato il giovane Davide Catalano, classe 2005 e new entry del club, che ha chiuso in un'ottima decima posizione. Nel pomeriggio, grande partecipazione nella categoria Age Group, con oltre trenta tesserati del Firenze Triathlon al via. Spicca su tutti il titolo di campione italiano conquistato da Pietro Santini nella categoria S3. Le gare a squadre di domenica hanno ulteriormente confermato la qualità del team toscano. Nella staffetta Team Relay 2+2, il quartetto composto da Ghelardoni, Catalano, Manciulli e Lupi ha ottenuto un solido venticinquesimo posto su oltre settanta formazioni. Nella prova a cronometro maschile, spettacolare secondo posto assoluto per il terzetto Paoletti, Santini, Soldati su oltre centocinquanta squadre, mentre la compagine femminile (Sassolini, Tosi, Ilik) ha chiuso ventesima. Grazie ai punti raccolti in queste due giornate di sfide, il Firenze Triathlon sale al sesto posto nella classifica del circuito nazionale Duathlon e si prepara ora con fiducia alla stagione del triathlon, pronta a scendere in campo su tutti i principali percorsi d’Italia.