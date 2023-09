Fiorentina, il Viola Park è realtà: quanti tifosi per la Primavera. E Commisso dà il calcio d’inizio

Barno a Ripoli (Firenze), 30 settembre 2023 – Una grande festa per il popolo della Fiorentina. In occasione di Fiorentina-Milan Primavera, per la prima volta il pubblico è potuto entrare nel Viola Park, dopo il via libera all’agibilità dello stadio che è stato costruito all’interno del centro sportivo.

Finalmente dunque i tifosi hanno potuto vedere dentro il grande centro di allenamento, invidiato da tutta Europa.

All’inaugurazione c’era anche il sindaco di Bagno a Ripoli Casini, che ha seguito per mesi l’iter che ha poi portato all’agibilità. Una festa dunque anche per tutta Bagno a Ripoli. Padrone di casa il presidente viola Rocco Commisso, che ha dato il calcio d’inizio alla sfida tra gli applausi.

Biraghi

Intanto ci sono altre buone notizie in casa viola. La Fiorentina ha reso noto che "il calciatore Cristiano Biraghi è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in seguito al trauma contusivo distorsivo occorso durante la gara di campionato in casa del Frosinone. Gli esami effettuati hanno escluso lesioni legamentose significative. Il calciatore sta effettuando il percorso terapeutico riabilitativo stabilito e, in base all'evoluzione clinica dei prossimi giorni, si valuterà la disponibilità per le prossime gare".