La tesi di laurea che commuove il calcio: il ringraziamento di Nikita a Edoardo Bove

Firenze, 20 marzo 2025 - “Grazie Edoardo”, una dedica emozionante, un messaggio stupendo che deve far riflettere il mondo del calcio e non solo. Autrice è Nikita, ragazza neolaureata che nei ringraziamenti della sua tesi di laurea ha dedicato un paragrafo ad Edoardo Bove e all’insegnamento che il centrocampista della Fiorentina ha lasciato a lei e a tutti noi dopo il malore accusato contro l’Inter. Il sogno della neo dottoressa è adesso quello di regalare una copia della sua tesi proprio al centrocampista della Fiorentina. Il tam tam mediatico di queste ore sicuramente l'aiuterà nella sua missione, con Bove e la Fiorentina che si sono sempre dimostrati sensibili su certe tematiche. “Ad Edoardo vorrei dire grazie, perché da quel 1 dicembre, la mia vita e la mia carriera universitaria hanno preso una svolta, anche grazie a lui. In un periodo di stanchezza, in cui le mille cose da fare sembravano soffocare la mia motivazione, Edoardo mi ha messa davanti ad un dura realtà; alla fragilità della vita e a come sia fondamentale non lasciarsi sfuggire nemmeno un attimo. Grazie Edoardo perché mentre io mi lamentavo, per la paura di non riuscire a passare un esame, tu rassicuravi una nazione intera sulle tue condizioni, con un sorriso invidiabile. La tua forza, la tua grinta e la tua tenacia, sono state per me, e dovrebbero essere per tutto il mondo, un esempio da seguire, perché hai dimostrato che con il giusto spirito si può affrontare qualsiasi difficoltà. A te Edoardo, mi sento di dirti che ad oggi hai vinto la partita più importante di tutte, quella della vita e non c’è nulla di più importante”. Un segnale, quello lanciato da Bove, che deve essere da monito per tutti e che deve farci riflettere e farci apprezzare le cose belle della vita. O semplicemente la vita. La lettera è stata pubblicata sulla pagina social Rompipallone.it, dove spesso si trovano contenuti per ridere e scherzare del mondo del calcio e dello sport in generale. Stavolta no. Un post di riflessione, che ben presto è diventato virale fra le bacheche dei tifosi della Fiorentina. E c'è da scommettere che sia già arrivato anche a destinazione. Edoardo Bove è stato taggato su Instagram da decine di utenti. Adesso non resta che attendere l'eventuale incontro fra i due. Alessandro Latini