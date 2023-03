Saponara: "Qui in Turchia una delle gare più importanti della carriera. Gol? Anche brutti..."

Riccardo Saponara in conferenza stampa alla vigilia di Sivasspor-Fiorentina

Firenze, 15 marzo 2023 - Insieme a Vincenzo Italiano c'è anche Riccardo Saponara nella conferenza stampa di vigilia di Sivasspor-Fiorentina, gara di ritorno che vale un posto nei quarti di finale di Conference League. Uno dei leader del gruppo racconta l'importanza della partita in Turchia. "Sicuramente questa partita e le due semifinali di Coppa Italia al momento sono tra gli appuntamenti più importanti della carriera, mentre invece auguro al mister che siano soltanto l'inizio della sua. Il campo? All'inizio mi è sembrato bello, poi si è alzata qualche zolla ma siamo pronti a giocare in qualsiasi situazione".



Il gol di Riga è stato uno dei più belli della Conference League. Domani andrebbe bene anche un gol brutto?

"Si, i gol gol brutti sono importanti come quelli belli. In campionato ne ho fatti un paio bruttini che sono serviti, mi auguro di continuare a farne, belli o brutti non importa".



Da leader del gruppo, nota la crescita della squadra nell'ultimo periodo?

"Quest’anno abbiamo modificato qualcosa ad inizio stagione, abbiamo trovato giocatori nuovi che non erano perfettamente in sintonia con il nostro gioco. E’ stata questione di trovare l’equilibrio, conoscersi meglio e trovare la perfetta alchimia fra le nostre qualità. Adesso lo stiamo facendo, abbiamo avuto qualche intoppo pur mostrando sempre la nostra identità. Il percorso di crescita mi auguro possa continuare per toglierci delle belle soddisfazioni".

Alessandro Latini