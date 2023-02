Juventus-Fiorentina 1-0: viola ancora ko, annullato il pareggio al 90’

Biraghi contro Di Maria

Torino, 12 febbraio 2023 – Un punto in 5 partite. Al di là di tutte le altre considerazioni, questo è il bilancio di questo periodo negativo della Fiorentina. I viola perdono (male) anche in casa della Juve: giocano meglio nel primo tempo, ma il gol lo segna la Juve. Poi nella ripresa si svegliano negli ultimi minuti, trovano il pareggio (bel tiro di Castrovilli) che viene annullato per millimetrico fuorigioco di Ranieri. Va detto, per onestà, che in avvio di ripresa anche un gol di Vlahovic è annullato per un fuorigioco altrettanto millimetrico.

Resta, comunque, l’amarezza per una squadra che, almeno per un tempo, fa la partita, ma non punge mai. Anzi, non si limita a non segnare, ma regala palle gol a una Juve assai modesta che, però, dai e dai trova il gol.

Attacco evanescente (Ikoné non pervenuto, Kouame fuori forma, Jovic e Cabral subentrano ma non incidono), centrocampo che regge un tempo, difesa distratta con Dodo in serata no. Bene Terracciano e ottima prova di Ranieri.

LA CRONACA

Panchina per Jovic e Cabral in attacco, con la scelta del tridente Gonzalez-Kouame-Ikoné. Scelta a sorpresa quella del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Sorpresa anche in difesa con Ranieri al posto di Martinez Quarta (Igor è squalificato).

In avvio l'approccio viola è quello giusto, è la squadra di Italiano a fare la partita e ad avere il possesso palla. Gonzalez, però, sbaglia al 10’ l’ultimo passaggio in un ottimo contropiede. Un tiro di Ikoné è deviato. Viola pericolosi, ma fino a un certo punto perché il portiere bianconero non fa una parata.

Troppe distrazioni a centrocampo e in difesa regalano chance alla Juve: Terracciano salva su Kostic, ma nulla può sul colpo di testa di Rabiot con la palla che entra di pochissimo.

Molti scontri fisici nel primo tempo, al 44' Ikoné si divora il gol del pareggio.

Nella ripresa, poi, i viola calano e la Juve potrebbe raddoppiare. Lo fa al 13' con Vlahovic che segna al termine di un’azione nella quale la difesa viola si fa “bucare”. Il serbo non esulta dopo il gol, un gol che, però, non viene convalidato.

La Juve ha altre occasioni con Kean (ottimo Terracciano) e nel finale dopo la girandola di cambi (dentro Jovic, Castrovilli, Terzic, Saponara, Cabral) la Fiorentina tenta un assedio finale che porta al gol di Castrovilli. Poi la delusione dell'annullamento.

Ora, la classifica è sempre più brutta. Testa alla Conference League, ma giovedì a Braga serviranno gol e meno disattenzioni.

17:23 La formazione viola FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Kouame, Ikoné. 17:23 La formazione bianconera JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri 18:07 4' pt Occasione viola, Bremer sbroglia una mischia pericolosa 18:08 5’ pt Buon avvio viola 2023:undefined 10’ pt Contropiede viola Gonzalez sbaglia l’ultimo passaggio 18:16 11’ pt Errore viola, ripartenza bianconera, Kostic di divora un gol 18:27 22’ pt Errore di Milenkovic che scivola, Kostic ha una grande occasione, grande parata di Terracciano 18:23 31’ pt Ammonito Duncan 18:39 34’ pt Respinta sbagliata di Biraghi, Di Maria per Rabiot e Rabiot segna di testa 18:49 44’ pt Ottima azione di Gonzalez, palla a centro area e Ikoné spreca tirando alle stelle 18:51 48’ st Finisce il primo tempo 19:07 1’ st Nessun cambio a inizio ripresa 19:10 2’ st Ammonito Bonaventura 19:23 13’ st Difesa viola bucata dalla Juve, Vlahovic segna e non esulta. Gol annullato per fuorigioco 19:25 16’ st Entra Castrovilli, esce Duncan 19:30 21’ st Errore di Dodo, Kean si mangia un gol, Terracciano salva 19:42 35’ st Dentro Cabral, Saponara e Terzic - - : - - 36’ st Cross di Terzic per Jovic che di testa sfiora il gol 19:52 44’ st Gran gol di Castrovilli, annullato per fuorigioco di Ranieri 19:58 50' st Finisce 1-0 per la Juve

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Kostic; Chiesa (37’ st Paredes), Vlahovic (19’ st Kean), Di Maria (29' st Fagioli). Allenatore: Allegri

FIORENTINA: (4-3-3): Terracciano; Dodo (35’ st Terzic), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (35’ st Saponara), Amrabat, Duncan (16’ st Castrovilli); Nico Gonzalez (35’ st Cabral), Kouame, Ikoné (19’ st Jovic). Allenatore: Italiano

Arbitro: Fabbri

Reti: 34’ pt Rabiot

Note: ammoniti Rabiot, Alex Sandro ; Duncan, Bonaventura, Bremer, Kostic