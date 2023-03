Italiano: "Vittoria meritata, rotazioni fondamentali. Ora riposiamo, poi un mese di fuoco"

Italiano, dopo la vittoria contro il Lecce

Firenze, 19 marzo 2023 - L'ultimo sforzo, prima di una pausa meritatissima. La Fiorentina archivia anche la pratica Lecce e, seppur con il minimo scarto, domina la gara per tutto il suo svolgimento. L'autogol di Gallo, propiziato da un cross perfetto di Saponara per Nico Gonzalez, basta e avanza per allungare la striscia a nove risultati utili consecutivi (8 vittorie ed 1 pareggio) tra campionato e Conference League. Dopo lo stop per gli impegni della Nazionale la Fiorentina tornerà in campo a San Siro sabato 1° aprile alle ore 18 contro l'Inter.



Vincenzo Italiano si gode il momento e la pausa in arrivo, commentando così nel post partita dalla pancia del Franchi. "Siamo in buon momento, in fiducia. Rischiamo anche qualche giocata che in precedenza non facevamo. Abbiamo creato i presupposti per chiuderla rischiando poco in fase difensiva. In un momento così, con tante partite ravvicinate, ci sta di vincerla in questo modo".



Come si gestiscono le rotazioni?

"Stiamo cercando di evitare di far stancare la squadra, a fine campionato è sempre così. Se vogliamo evitare questo dobbiamo coinvolgere più uomini possibili. Cabral meritava di giocare, ma è arrivato stravolto dalla battaglia di giovedì. Aprile sarà un mese di fuoco, ci saranno una marea di partite, quindi immaginate quanti uomini vogliamo andare a coinvolgere".



State maturando anche nella gestione dei momenti. Tutti aiutano in fase di non possesso.

"Stiamo maturando perché tutti riusciamo a dare una mano con e senza palla, nessuno vuole prendere gol. Tutti si sono responsabilizzati, venivamo da un periodo non bello. Loro ci hanno tolto le fonti di gioco, ma riuscivamo a trovare Barak fra le linee, dopo il gol abbiamo trovato le misure. Un po' di fatica c'era, ma quando trovi il filo del discorso la senti meno. I cambi ci hanno dato man forte nel finale".



Quanto è difficile preparare la partita in così poco tempo?

"Sapevamo di andare incontro ad una partita complicata, non si possono sempre condurre come vogliamo. Potevamo rischiare in qualche ripartenza, hanno giocatori rapidi e veloci. L'abbiamo preparata in un allenamento ed i ragazzi stanno dando grande disponibilità. Stiamo crescendo e maturando. Adesso ci fermiamo contenti, abbiamo bisogno di riposare e poi ci prepareremo per un altro tour de force".