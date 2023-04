Inter-Fiorentina 0-1, Italiano: "La svolta dopo la gara col Verona. Avanti così"

Milano, 1 aprile 2023 - La Fiorentina non ne vuole sapere di fermarsi, e conferma l'ottimo momento di forma anche dopo la sosta per le nazionali sbancando San Siro. A commentare l'ottavo successo di fila tra Campionato e Conference League è stato Vincenzo Italiano, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 contro i nerazzurri firmata da Bonaventura. Queste le sue considerazioni: “Noi ci siamo dati un obiettivo, che era quello di risalire e guadagnare posizioni prima della gara di Verona, e stiamo rispondendo in maniera egregia, riuscendo anche a battere anche una grandissima squadra come l'Inter. La partita è stata bellissima, siamo riusciti a vincerla grazie all'episodio su corner. Va dato merito ai ragazzi, perché grazie a questa striscia lunga ci siamo tirati fuori da una classifica non bella. Davanti ci sono tante squadre fortissime, noi cercheremo di andare avanti giocando partita dopo partita”.

C'è un momento che ha cambiato il vostro percorso? “Come ho detto prima Verona, perché era una gara troppo importante per noi, e lì ho visto qualcosa di diverso nei ragazzi. Vincere quella gara ci ha dato tanta autostima, gli attaccanti hanno iniziato a metterla dentro, e siamo riusciti ad essere un po' più concreti. Tutto ciò ci sta portando soddisfazioni”. Bonaventura ha fatto bene a sostegno di Cabral... “Bonaventura contro determinati sistemi di gioco cerchiamo di sfruttare sia lui che Barak in quella zona di campo, e lo fanno bene. Senza palla abbiamo iniziato a capire che c'è da sacrificarsi, e questo lo abbiamo migliorato tanto. Poi nell'ultimo quarto d'ora necessitavo di un uomo in più in mezzo, quindi bravissimo Ranieri a dare man forte ai compagni. Abbiamo portato, anche soffrendo, a casa tre punti importanti”. Quanto può sognare questa squadra? “Quando non arrivano risultati, e arriva qualche critica pesante e qualche fischio, devi sempre cercare di trovare qualcosa per venirne fuori. Sono felice di aver trovato insieme ai ragazzi la ricetta giusta. Dovrò pagare una cena perché questa è la mia prima vittoria a San Siro, sia da calciatore che da allenatore”. Adesso si torna subito in campo per la Coppa Italia... “Si torna subito a essere concentrati, abbiamo un mese di fuoco. Abbiamo cominciato con una partita non semplice, ora dobbiamo concentrarci sulle coppe, perché vogliamo ottenere il massimo”. Come valuta la gara di Castrovilli? “Ho voluto dare questa partita a Gaetano perché sapevo che dal punto di vista fisico l'avrebbe messo in difficoltà per testare la tua tenuta e la sua crescita. Non va dimenticato che ha subito un infortunio grave, pian pianino sta ritornando. Deve stare sereno, ha la fiducia di tutti”.