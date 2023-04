Fiorentina, parla Italiano: "Gonzalez di parola. Atalanta di alto livello, ma vogliamo grande prestazione"

Firenze, 16 aprile 2023 - Domenica di lavoro per la Fiorentina, che si allena al centro sportivo in attesa della partita di domani sera (lunedì 17 aprile) contro l'Atalanta. Match impegnativo, ma che potrebbe spalancare nuove prospettive di classifica anche in campionato. Vincenzo Italiano ha presentato così la gara tramite il sito ufficiale del club.

La prima considerazione è su Nico Gonzalez, che sta bene ed a Poznan è stato autore di una grande prestazione. "In effetti è stato di parola. Prima della partita aveva detto di sentirsi bene, di essere motivato e di voler dare una grande mano alla squadra. Io credo abbia fatto una bella partita. Quando un attaccante del suo livello è così determinante ne traggono vantaggio tutti ed è più facile ottenere risultati positivi. Insieme a lui tutta la squadra ha fatto una prestazione di altissimo livello, siamo veramente contenti". Adesso l'Atalanta, che partita si aspetta? "Ci aspetta davvero una partita molto difficile, contro una squadra che quest'anno in trasferta ha vinto tanto. E' una squadra molto pericolosa, ormai conosciamo l'Atalanta, è una realtà nel campionato italiano di altissimo livello, con un gioco davvero molto efficace ed un allenatore di alto livello. Per noi è un altro esame complicato da preparare in due allenamenti. Cercheremo di fare quello che dobbiamo, applicandoci bene ed essendo veloci a capire la strategie della partita". Quali saranno le insidie che troverete in campo? "Loro sono una squadra di livello altissimo, piena di talento e di giocatori di qualità. Va affrontata con la massima intensità. Sul piano fisico la partita ci chiamerà ad uno sforzo enorme. Le caratteristiche della squadra di Gasperini le conosciamo. Mi auguro che le energie ci siano perché dobbiamo controbattere colpo su colpo ad una squadra importante". Una vittoria vi riporterebbe vicini in classifica... "Puntare alla vittoria deve essere una costante, anche per noi che abbiamo tanti appuntamenti. Abbiamo ancora nove partite a disposizione, tanti punti che vogliamo fare per risalire in classica. Vogliamo una prestazione di altissimo livello davanti al nostro pubblico. Cercheremo di dare il massimo, di obiettivi ne abbiamo tanti". Sono previste delle rotazioni di formazione? "Vediamo, ormai i cambi sono inevitabili. Siamo alla fine della stagione e siamo dentro tre competizioni. Stanno arrivando risultati importanti, più si va avanti e più le difficoltà aumentano. Metteremo in campo undici calciatori che devono andare forte. Valuteremo tra oggi e domani quelli che potranno mettere maggiormente in difficoltà l'Atalanta".