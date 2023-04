Fiorentina, ora il campionato è un ‘peso’? Prima fuoriserie, poi ApeCar: questione di testa

Firenze, 23 aprile 2023 – Una fuoriserie che si è improvvisamente trasformata in un’AperCar, questo è sembrata la Fiorentina a Monza dopo aver disegnato calcio con leggerezza e bellezza (due gol di vantaggio al 13’) e prima di perdere tutta la concentrazione possibile, consegnandosi al vigore di un avversario già salvo ma sul pezzo, eccome, per informazioni chiedere a Terracciano.

Come se avesse staccato la spina, la squadra di Italiano si è consegnata al Monza mostrando imbarazzi difensivi scomparsi dai radar durante la lunga serie positiva durata 14 partite. Gli errori di Quarta sono stati il simbolo del flop collettivo, ma quasi tutti i suoi compagni hanno fatto un deciso passo indietro generando così la condizione generale di ‘squadra inaffidabile’. Non è mancata la generosità, è venuta meno proprio la testa.

Certo, ci sono delle scusanti e fra queste il rientro di Amrabat (riemerso da una lombalgia) è stato lo specchio di un’intensità fisica che è difettata proprio a centrocampo. resta comunque difficile spiegare come abbia fatto una squadra partita così bene a finire così male, calcolando che il Monza ha avuto almeno altre tre palle gol e Caldirola nel recupero ha colpito anche un palo. E la Fiorentina? Colpo di testa centrale di Cabral al 94’.

Quindi è ovvio che proprio a Monza non ci siano state parentele con la squadra viola che ha cominciato a vincere divertendosi, entrando in una condizione di iperfiducia. Ieri la Fiorentina ha segnato per inerzia e poi si è persa, come se i 15 punti in classifica restituiti alla Juventus avessero allontanato definitivamente la possibilità di una rimonta europea in classifica, rendendola un inutile collettore di energie.

E’ possibile e forse anche umano: la Fiorentina ha deciso inconsciamente di dedicarsi alla Coppa Italia e alla Conference, dove è attesa da partite che valgono tantissimo? E’ anche vero che il calcio ha una regola che serve per migliorare l’umore, quella del ‘vincere aiuta a vincere’. Le ultime due sconfitte devono essere cancellate in fretta, la Fiorentina deve mantenere alto il proprio morale e la voglia di divertirsi, se vuole ottenere risultati.