Fiorentina, le pagelle. Nico fa la differenza, ma quanti 7. Mandragora: lavoro sporco e assist

Firenze, 14 aprile 2023 - Le pagelle della Fiorentina dopo la vittoria per 4-1 in casa del Lech Poznan.

Il migliore

Gonzalez 7. E’ più vispo e fin da subito punta la porta. Centra il palo con un sinistro affilato (da lì nasce il gol di Cabral) e soprattutto prende l’ascensore per colpire di testa e fare secco Bednarek. (Ikoné 7. C’è spazio anche per lui nel tabellino dei marcatori)

Il peggiore

Milenkovic 6. Primo tempo complicato per Nikola: rischia il rigore per una spinta su Ishak, poi resta a metà – è l’unico centrale piazzato – contro Ishak che fa la sponda per il gol di Velde. Gioca però una gran ripresa e recupera la sufficienza.

Le pagelle

Terracciano 6. Velde lo fulmina con un tracciante basso di controbalzo. Poco altro lavoro, pattugliamento attento.

Dodo 6,5. Match inizialmente tosto contro Velde e solito contributo hard nelle due fasi.

Ranieri 6,5 . Fa il suo con ordine, qualche errore di troppo nella ripresa, ma c’è anche un blitz con un bel sinistro respinto.

Biraghi 6,5. Sgommate a sinistra, soprattutto in fase di break.

Amrabat 7. Quando serve c’è sempre e stana palloni con prepotenza.

Mandragora 7. La voro sporco e assist pulito per la zucca stavolta d’oro di Gonzalez ( Barak sv ).

Bonaventura 7. Cuce fra le linee, dove i ricami sono pochi e l’imbastitura è resistente. Resta in agguato e mira l’angolo per il gol del 3-1. ( Castrovilli sv )

Brekalo 6,5. La prima da titolare è un’apnea di uno contro uno, ma non solo. Il palo gli respinge un buon sinistro. E’ generoso e alla distanza va in overdose di acido lattico. ( Sottil sv )

Cabral 7. King Arthur è anche il Re dei segugi dopo 3 minuti, quando si fionda sul rimpallo palo-schiena del portiere e segna il decimo gol del suo 2023. Lotta sempre, sbaglia il gol del possibile 1-3 al 45’. ( Jovic sv )

Italiano 7.5. La sua Fiorentina è una macchina chic e con pochissimi vuoti di potenza. E lui se la gode.