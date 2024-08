Fiorentina, la prima senza la “Fiesole”. E cambia anche la panchina

Firenze, 22 agosto 2024 – Fa uno strano effetto essere allo stadio a una partita della Fiorentinaallo voltarsi verso la Curva Fiesole e vederla come un cantiere (per i lavori di restyling) senza tifosi.

A partire dal play off di andata di Conference League stasera contro l’Akademia Puskas, il tifo organizzato è in Ferrovia, e cambia anche la disposizione delle panchine: per la prima volta quella viola non è più quella vicino alla “Fiesole”, ma è quella vicina alla Curva Ferrovia. E’ la prima volta di una partita al “Franchi” con la “Fiesole” vuota. La speranza è che i lavori procedano in tempi celeri per riavere, prima possibile, la Curva Fiesole.