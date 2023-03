Fiorentina, Amrabat e la fame di trofei: “Voglio vincere con i viola”

Amrabat in azione contro il Milan

Firenze, 6 marzo 2023 – "Ho ventisei anni e si dice che questi siano i migliori anni della carriera di un calciatore. Mi sento bene, ho molta esperienza adesso. Ho giocato molte partite importanti. Siamo in semifinale di Coppa Italia. Siamo ancora in Conference League. Abbiamo tifosi fantastici e voglio davvero vincere qualcosa con questa squadra perché, alla fine della carriera, è questo che conta: quello che hai vinto. Il rapporto con i tifosi? Non posso mai dire di no a nessuno. Per una semplice foto, con due minuti del tuo tempo, puoi rendere molto felice qualcuno. Ti danno molto amore, quindi devi restituirlo". Lo ha detto il centrocampista viola Sofyan Amrabat intervistato da "The Athletic".

Dopo la gara dei Mondiali in Qatar fra Francia e Marocco il presidente francese Emmanuel Macron "mi ha fatto un bel complimento. È un grande complimento se qualcuno te lo dice dopo una partita del genere. L'ho apprezzato" ha raccontato Amrabat.