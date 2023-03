Fiorentina da record, Commisso si congratula con Italiano e Biraghi. E ringrazia i tifosi

Commisso allo stadio Franchi

Firenze, 19 marzo 2023 - La soddisfazione corre veloce sull'asse New York-Firenze. Rocco Commisso si è svegliato di buon'ora per vedere i suoi ragazzi in tv contro il Lecce. Tutti sanno quanto ci tenga e quanto soffra a stare lontano dalla squadra. Ha lasciato Firenze dopo la partita d'andata contro il Sivasspor, raccomandando a tecnico, staff e calciatori di dare il massimo in Europa, senza tralasciare però il campionato. Navigare oltre il decimo posto in graduatoria per lui non è assolutamente accettabile. Ed i ragazzi di Italiano hanno dato una grande soddisfazione al Presidente. Passaggio ai Quarti di Conference League con il poker in Turchia e due vittorie in campionato (Cremonese e Lecce) che hanno consolidato le ambizioni di rimonta in classifica. Alla vigilia di questi due impegni i 6 punti in palio erano ritenuti fondamentali per continuare l'inseguimento a quel settimo posto che significa Europa.



Anche oggi Rocco Commisso ha chiamato Italiano a fine partita per congratularsi. Ha parlato al telefono con Cristiano Biraghi per fare i complimenti a tutta la squadra e per ringraziarla. Questo dopo essersi sincerato direttamente, giovedì sera, delle condizioni di Alessandro Bianco dopo il pugno in faccia preso dall'invasore turco e che gli è costato la frattura del setto nasale.



Era dal 2003 che la Fiorentina non vinceva sette partite consecutive, l'orgoglio in questo momento è tanto. La stagione è stata travagliata, ma la squadra è più viva che mai nelle tre competizioni. Ad aprile, quando riprenderanno gli impegni dopo la sosta per le gare della Nazionale, la Fiorentina si giocherà tutto in un mese di fuoco. 9 partite in 30 giorni che decideranno la stagione. Con Commisso atteso al ritorno a Firenze probabilmente per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia, che verosimilmente si giocherà al Franchi contro la Cremonese il 26 aprile.



Il numero uno viola oggi ha voluto ringraziare anche i tifosi della Fiorentina che hanno riempito il Franchi. In questa stagione non è una novità, ma anche oggi si è sfiorata quota 35.000 presenze. Alla fine erano 34.600 i tifosi presenti sugli spalti a spingere la Fiorentina. Dall'altra parte dell'oceano ce n'era un altro di fronte al televisore. Appassionato come loro.