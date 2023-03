Commisso alla CBS: “Non venderò la società. Le critiche non riusciranno a cacciarmi”

Rocco Commisso

Firenze, 20 marzo 2023. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ad un'emittente americana, la CBS, all’interno del programma 60 minutes, in un’intervista andata in onda stanotte. Il presidente viola ha toccato diversi temi, per esempio le critiche ricevute: “Non possono cacciare Rocco da qui, capisci? Molti pensano di criticarmi e di cacciarmi. Loro non ci riusciranno, questo non può accadere, perché Rocco non è fatto così. Ricevo più critiche a Firenze che in 1.500 comunità degli Stati Uniti”.

Commisso ha smentito categoricamente le voci su un’ipotetica cessione del club: “No! Ho preso una decisione e continuerò a mantenere questa decisione”. Il presidente viola si è espresso anche sul suo successo da imprenditore: “In Italia non avrei mai potuto fare quello che ho fatto negli Stati Uniti. L’America ha dato a questa povera anima la possibilità di diventare qualcuno”.