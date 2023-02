Castrovilli: "Il gol alla Juve, pur annullato, mi ha reso felice. Ora contano i fatti"

Braga, 15 febbraio 2023 – Dopo il lungo infortunio al ginocchio ed il ritorno in campo in Serie A, vuole essere protagonista anche in Europa Gaetano Castrovilli. Il talento pugliese della Fiorentina ha parlato in sala stampa alla vigilia della sfida contro il Braga, valida per l'andata dei Sedicesimi di Finale di Conference League. Queste le considerazioni del numero 10 viola: "Il gol alla Juventus mi ha reso felice anche se è stato annullato, ma l'ho già accantonato perché domani ci aspetta una partita importante".



Come procede il recupero, mentalmente e fisicamente?

"Per l'infortunio che ho avuto l'aspetto mentale è stato importante. Mentalmente sto molto bene, non ho paura di fare contrasti ed un intervento in scivolata. Il ginocchio lo sento stabile, sono felice di come abbiamo lavorato con lo staff sanitario ed anche i miei compagni li sento molto vicini".



Il momento della squadra.

"Meritavamo qualcosa in più in diverse partite, ma le parole non servono adesso contano i fatti. Domani abbiamo una grande occasione, vogliamo dimostrare di esserci".

Alessandro Latini