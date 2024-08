Buon campionato Fiorentina! Attacco intrigante, mercato ancora da completare. Parola d’ordine: ambizione

Firenze, 16 agosto 2024 – Il giorno prima del debutto è sempre carico di aspettative ed emozioni. Così è anche per la Fiorentina, che si approccia ai nastri di partenza della stagione con una parola che ha caratterizzato tutta l’estate: ambizione. L’ha tirata in ballo Pradè lo scorso 4 giugno, l’ha sposata fin da subito mister Palladino, alla sua prima stagione alla guida dei viola dopo due buoni campionati a Monza.

Il mercato è stato complicato, lungo e ancora non terminato. L’affare Gudmundsson, chiuso nelle ultime ore con lo sbarco in città del calciatore islandese, ha riportato entusiasmo dopo una fase di stallo che era iniziata una volta concluso l’affare Colpani. In mezzo Richardson, esborso da 10 milioni di euro che però per i tifosi resta un’incognita tutta da scoprire. Dietro la pedina importante è stato Pongracic, sostituto di Milenkovic approdato al Nottingham Forest. Ma il primo colpo dell’estate, ormai lontano nel tempo, è stato Moise Kean. Preso dal Boca anche il difensore Valentini: resta da capire se arriverà gratuitamente a gennaio o se la Fiorentina anticiperà il suo arrivo pagando un indennizzo.

A Parma non ci sarà Gudmundsson, così come non ci sarà Gonzalez. L’argentino attende la cessione, per adesso stoppata da Rocco Commisso. La Juventus preme, il calciatore sarebbe già d’accordo con Giuntoli. Vedremo nei prossimi giorni, perché adesso per Palladino è l’ultimo dei problemi. Concentrazione massima sul debutto di domani contro il Parma e sul doppio PlayOff di Conference League contro la Puskas Academy. Al seguito della squadra ci saranno 3.600 tifosi viola (settore ospiti esaurito da giorni).