Firenze, Nardella incontra Commisso sullo stadio. “Andiamo avanti in piena sintonia”

Firenze, 13 febbraio 2023 - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il direttore generale Joe Barone hanno incontrato oggi, a Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il direttore generale del Comune Giacomo Parenti.

Un incontro durato oltre un'ora che Nardella ha definito «molto positivo». «Ho visto Rocco Commisso in grande forma - ha dichiarato il sindaco -. Abbiamo parlato molto dei progetti futuri per i prossimi anni che ci vedranno collaborare insieme con sempre più intensità. Andiamo avanti sul progetto dello stadio con l'obiettivo di non perdere neanche un giorno. C'è stata piena sintonia. Sono molto contento. Abbiamo anche avuto occasione di confrontarci con il sindaco di Bagno a Ripoli» Francesco Casini «per quanto riguarda il Viola Park e l'utilizzo del centro. È stato un incontro estremamente proficuo»