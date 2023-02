Braga-Fiorentina, Italiano: "Ci serviva una gara così, contento per Jovic e Cabral”

Vincenzo Italiano (Foto Ansa)

Firenze, 16 febbraio 2023 – Fiorentina si regala una serata europea con i fiocchi. A Braga, nell'andata dei Sedicesimi di Finale di Conference League, i ragazzi di Vincenzo Italiano dilagano grazie alle doppiette di Jovic e Cabral, finalmente in grande spolvero. Al di là di qualche scontro tra i tifosi viola e le forze dell'ordine nel pre partita, la Fiorentina ha vissuto una grande serata, rendendo di fatto una formalità la gara di ritorno in programma giovedì prossimo alle ore 21.00 allo stadio 'Franchi'. Queste le parole di Italiano nel dopo gara.



Bella partita, quattro gol. Si sono sbloccate le punte. Meglio di così era impossibile...

"Quando segnano gli attaccanti è sempre una gioia, soprattutto per noi. Abbiamo bisogno di loro che sono i trascinatori e stasera è stato così. Era importante trovare la vittoria anche per il morale, ci prendiamo un bel vantaggio per la gara di ritorno".



Avete finalmente ritrovato anche Jovic, capocannoniere del torneo. E Cabral è entrato alla grande.

Tutti i ragazzi hanno capito che bisogna dare qualcosa in più in questo momento, lo abbiamo messo dentro stasera. E’ un momento dove bisogna pedalare forte tutti. Era una partita da interpretare bene e lo abbiamo fatto. Gli attaccanti hanno sempre la possibilità di far gol, li ruoto per dare possibilità a tutti di trovare autostima. Bravo Luka nel primo tempo, bravo Arthur quando è entrato. Giornata positiva, avevamo bisogno di una partita così".



Come mai in campionato non riuscite ad esprimervi così? La Fiorentina sembra una squadra completamente diversa nelle coppe.

"A volte non so cosa accade. Nelle coppe andiamo forte, siamo sempre concentrati. Il mio direttore dice che in queste partite abbiamo le antenne dritte e siamo concentrati al massimo. Adesso dobbiamo riportare tutto in campionato, siamo in ritardo e quella posizione non va bene. Fra tre giorni abbiamo il derby contro l'Empoli e spero che questa partita ci dia una spinta in più per fare una grande gara domenica".



Aveva mai visto sorridere Jovic?

"I gol fanno i miracoli, mi auguro portino sorriso a tutti. Adesso dobbiamo trovare continuità, di prestazione e risultati. Queste serate ci rendono felici, avevamo voglia di regalare questa soddisfazione al presidente che ci ha seguito in trasferta".

Alessandro Latini