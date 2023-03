Filippo Ganna primo leader del Giglio d’Oro

Con l’inizio della stagione via anche al Giglio D’Oro, il premio nazionale per il miglior professionista italiano dell’annata, organizzato dalla SSD Giglio D’Oro con il patrocinio della Regione Toscana e del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’Ussi. Sarà un’edizione speciale in quanto il premio festeggia le nozze d’oro e per i suoi 50 anni sono previste iniziative particolari nel corso della stagione. Primo leader della classifica 2023, Filippo Ganna splendido protagonista e secondo nella Milano-Sanremo di sabato con 140 punti, seguito da Vendrame e Covi con 40, Rota 25, Ciccone e Ulissi 20.