Festival giovanile, la carica dei 400 Protagonisti da Calenzano al Mugello

di Antonio Mannori

Un vero e proprio festival giovanile delle due ruote a Calenzano grazie al Team Vangi e alla Fosco Bessi che hanno unito gli sforzi organizzativi richiamando esordienti, allievi e juniores per un totale di 384 atleti. Quattro le gare, quella al mattino, impegnativa e difficile sulle strade del Mugello riservata agli juniores, quindi le altre tre in circuito nella zona di Calenzano.

Nella gara juniores conclusione in volata di un folto gruppo nonostante la presenza delle difficoltà altimetriche e perentorio sprint per il ligure Joann Rolando primo anno in categoria ed ottimo velocista.

Il successo di Rolando conferma anche la partenza stagione lanciata del Team CPS Professional sodalizio campano guidato dal tecnico pistoiese Andrea Bardelli che ha voluto dedicare il quarto successo in meno di un mese, all’ex corridore pistoiese Riccardo Biagini, morto nella nottata a Casalguidi e personaggio assai conosciuto nel ciclismo toscano per i suoi trascorsi vittoriosi come dilettante. La gara è stata animata prima da una fuga di Rocchi e Vesco quindi da un tentativo solitario di Quaglia ed infine nelle battute finale da una fuga di Privitera e Maioli raggiunti all’ultimo chilometro. Il volatone finale ha visto Rolando sicuro vincitore su Mellano e Verrando con quinto posto e primo dei toscani di Creatini.

La gara allievi che ha chiuso la lunga giornata è stata vinta dal campione toscano della categoria Gerolamo Manuele Migheli che ha regolato un gruppo di 50 corridori. Sempre vivace e brillante anche nelle fasi precedenti così come il laziale D’Antoni, Migheli ha guadagnato la testa del gruppo ai 150 metri finali sfrecciando davanti a Pavi Degl’Innocenti e Tavanti, altri due atleti di società fiorentine. La gara si è svolta su 6 giri del circuito di Calenzano interamente pianeggiante.

Infine le due gare esordienti con altrettanti successi per distacco. In quella del primo anno ha vinto Mattia Gastasini dell’Uc Empolese che ha preceduto di una quindicina di secondi il gruppo regolato per i posti d’onore da Scappini e Fiacco.

Nell’altra gara il successo di forza del laziale Filippo Agostinelli del Team Coratti che dopo una bella fuga ha raggiunto il traguardo con oltre un minuto di vantaggio sul gruppo. I posti d’onore per Paris e Luci.

Una bella giornata questa di Calenzano, protagonisti ammirati gli atleti fiorentini, dedicata al ciclismo giovanile con in palio il Memorial Faliero e Clara Vangi-Piero Bacchereti, oltre al Trofeo MCD Vangi e al Memorial Sauro Breschi. Ci sono state anche alcune cadute ma gli atleti coinvolti se la sono cavata con escoriazioni. L’organizzazione della manifestazione affidata alla Vangi Cycling Team e alla Fosco Bessi. E per lo weekend di Pasqua a Ponte a Egola, ben 10 gare in due giorni, vero record.