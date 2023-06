Facolcup: riflettori accesi sulla finalissima del 9 giugno al Gino Bozzi

Firenze, 7 giugno 2023 - Si scaldano i motori in vista della finalissima della Facolcup, il torneo di calcio a undici tra le Scuole universitarie.

Venerdì 9 giugno alle 21 al Gino Bozzi si contenderanno lo scettro Economia ed Ingegneria Gestionale. Il torneo è iniziato il 24 aprile ed ha coinvolto oltre 3mila ragazzi, tra partecipanti e spettatori. Il progetto è stato ideato da Enea De Vita e realizzato grazie all’aiuto di Leonardo Giusti e Matteo Gesmundo a fine 2021.

“È una iniziativa magnifica: i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario - dice Titta Meucci, assessore all’Università -. Il torneo si è confermata il fiore all’occhiello dello sport giovanile in città” .

Dello stesso avviso il sindaco Dario Nardella, che ha più volte espresso parole di apprezzamento per quest’iniziativa improntata allo spirito di solidarietà ed al fair play.

Campioni, glorie viola, appassionati e non hanno gremito gli spalti nella fase a gironi e ora la finalina tra Giurisprudenza e Scienze motorie per il terzo e quarto posto aprirà alle 18.30 la serata al Bozzi, per poi scoprire chi tra Economia e Ingegneria Gestionale.

“Tutto fa pensare che si possa pensare con fiducia alla prossima edizione - dice Enea De Vita, presidente dell’Associazione Amici di Kairos -. La cosa più bella è che grazie al torneo nascono amicizie e perfino delle storie d’amore. Io mi diverto tanto quando sono in campo per Giurisprudenza ma anche al microfono, da speaker, magari pensando ai miei amici telecronisti Matteo Vespasiani ad Alessandro Capasso nel “lancio” delle formazioni o allo stesso Caressa. La passione per il calcio va oltre il rettangolo verde”.

Quest’anno Matteo Gesmundo era impegnato con l’Erasmus, ma tutto è andato per il meglio: ono state giocate ventiquattro partite in quarantasette giorni.

Alla finalissima parteciperanno il presidente regionale Giani insieme ad una rappresentanza viola.