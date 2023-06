Università di Firenze, l’8 giugno parte ScienzEstate

Firenze, 6 giugno 2023 - È giunto alla ventesima edizione ScienzEstate, l'evento divulgativo gratuito organizzato e promosso dall'Università di Firenze. Il ricco programma prevede giochi, spettacoli, laboratori interattivi, dimostrazioni, seminari, tutto svolto in modo divertente e adatto a tutte le età. Le attività prendono il via giovedì 8 giugno, con l'inaugurazione che avrà inizio alle ore 10 presso l'aula magna del Rettorato di Firenze in Piazza San Marco 4. In questa occasione, dopo i saluti istituzionali, verrà presentato il programma con tutte le date e le sedi interessate, ci saranno gli interventi di Docenti universitari sul tema di quest'anno "Un linguaggio per comprendere e descrivere il libro della Natura" e saranno premiati i vincitori del "Concorso Buona Idea!" .

Il primo atto dell’iniziativa prevede un workshop sul tema: “Un linguaggio per comprendere e descrivere il linguaggio della Natura” (organizzato per i 400 anni dalla pubblicazione del “Saggiatore” di Galileo Galilei) e la premiazione del Concorso “Buona Idea!”, il contest di idee che ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti delle scuole del territorio mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, dalle ore 18 alle 23, le attività si svolgeranno presso il Campus Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino con giochi, laboratori interattivi, visite guidate, dimostrazioni e tanto altro. Venerdì 15 settembre dalle 16 alle 19 presso le sedi di Via La Pira 4 troveremo le attività del Sistema Museale di Ateneo e del Dipartimento di Scienze della Terra! Vulcanologi, geologi, curatori museali sono a tua disposizione per spiegarti e mostrarti tutte le curiosità e i reperti del nostro Pianeta! Mercoledì 20 settembre il divertimento scientifico si sposta al Campus delle Scienze Sociali di Novoli! A partire dalle 17 e fino alle 22 tanti percorsi curiosi e interessanti ti aspettano. Tutte le attività sono state create per essere fruite e comprese da diverse fasce di età di riferimento: ce ne sono per bambini dai 3 ai 6 anni, dai 7 ai 14, dai 14 ai 18 anni e alcune maggiormente adatte solo agli adulti. Alcuni eventi sono ad ingresso libero, ma per partecipare ai percorsi che invece sono prenotabili, occorre effettuare una prenotazione inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [email protected] C’è tempo fino al 13 giugno per prenotarsi.