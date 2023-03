Etruria Team Sestese, i programmi Sono nove gli innesti ’dilettanti’

Nove i dilettanti dell’Etruria Team Sestese Amore & Vita di Signa per la stagione in corso, iniziata con la Firenze-Empoli, il circuito a Torre ed un paio di gare fuori regione. Un avvio con buone indicazioni in attesa della migliore condizione, hanno detto il team manager della squadra Alessandro Scarselli e il direttore sportivo e coordinatore tecnico Gian Luigi Parenti. Il direttore sportivo (il prossimo 4 aprile ci sarà la gara di Mercatale Valdarno che ricorderà il suo giovane figlio Massimiliano prematuramente scomparso) è fiducioso in una buona stagione con i tre atleti riconfermati, Alessandro Donati, Francesco Costagli e Thomas Panichi. I nuovi della squadra sono Leonardo Ciancagli e Davide Ravallo che arrivano dallo squadra juniores Stabbia Ciclismo, mentre sempre dalla categoria juniores e dalla Regia Congressi Seiecom Valdarno sono arrivati per il debutto negli under 23 Matteo Gialli e Gabrio Salomone. Dalla Casano Matec invece l’arrivo di Francesco Rossi e dal Team Bike Terenzi quello di Edoardo Di Luigi. Ai nove si aggiungerà anche un atleta straniero.

Antonio Mannori