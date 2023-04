Di Felice, che volata E Migheli firma il tris

di Antonio Mannori

E’ stato un weekend di Pasqua ricco di gare, e i fiorentini sono saliti alla ribalta con 4 vittorie di atleti appartenenti a società della provincia oltre al titolo toscano donne juniores. La prima vittoria quella del dilettante élite Francesco Di Felice portacolori della Maltinti Banca Cambiano che ha confermato le sue peraltro già note qualità di velocista. Sul circuito di Ponte a Egola dove si è svolta la rassegna "Pasqualando", Di Felice ha sorpreso tutti con un vero e proprio colpo di mano nel corso dell’ultimo giro. I pochi metri guadagnati sono stati difesi brillantemente nell’ultimo km e quindi il clan della Maltinti ha potuto gioire per il primo successo stagionale dedicato al compianto presidente Renzo Maltinti. Ricordiamo che nel 2022 Di Felice fu il migliore dilettante élite nazionale nella speciale classifica di rendimento.

Dopo il successo di Calenzano nella prima domenica di aprile e la vittoria su pista a Firenze nel Torneo dell’Inseguitore, l’allievo e campione toscano Gerolamo Manuele Migheli del V.C. Empoli ha fatto il bis regolando come era successo in occasione della prima vittoria tutto il gruppo. Migheli ha sfoderato uno sprint poderoso e di forza, uscendo come un missile negli ultimi 80 metri sul rettilineo di arrivo. In questa gara ottimo terzo posto anche per Mattia Ballerini della Fosco Bessi. Altro bis stagionale per il tredicenne esordiente Mattia Gastasini dell’Empolese risultato il migliore di tutti tra gli atleti del primo anno nella gara pisana che ha visto partenza unica per un totale di 100 atleti. Al terzo posto il suo compagno di squadra Laerte Scappini. Primo assoluto della gara invece il quattordicenne di nazionalità polacca Aleksander Kolarski tesserato per la Sancascianese Ciclismo, il quale ha preso il largo lasciando il gruppo a 2 Km dall’arrivo in compagnia di Lorenzo Luci (V.C. Scuola Ciclismo Empoli) che poi ha battuto nettamente in volata.

Altra nota di merito per la fiorentina Emma Meucci, juniores del Team Zhiraf Guerciotti. Dopo aver vinto in pista a Firenze, l’atleta di Scandicci è risultata la migliore di tutte tra le junior che hanno preso parte alla gara femminile Open che ha assegnato i tre titoli toscani, quello élite (Milena Del Sarto), l’Under 23 (Rasa Rumsaite) e appunto quello delle juniores (17 e 18 anni).