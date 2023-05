Da Taccetti a Marchetti fino a Pieraccioni Ecco i fiduciari Coni di Firenze e provincia

Nominati i fiduciari Coni di Firenze e provincia, dopo l’incarico di delegato assegnato a Gianni Taccetti. Nella sede del Coni Toscana, in via Irlanda, si è riunita per la prima volta la squadra dei fiduciari della Città Metropolitana e del capoluogo fiorentino, alla presenza del presidente regionale Simone Cardullo. Ecco i nominativi dei referenti territoriali: Claudio Marchetti per la zona Empolese-Valdelsa, Riccardo Cappellini per il Mugello, Manuele Pieraccioni del Valdarno, Maurizio Bresci per il Chianti, Francesco Cesari comprensorio della Piana, Marta Colaiocco, Marco Ceccantini, Giovanni Bellosi e Franco Dardanelli per Quartieri Città di Firenze. Nuova nomina anche per il coordinatore tecnico provinciale Andrea Agatensi.