Crazyrun-show, la festa della Toscana

Per chi ama i motori, l’heritage è irresistibile quanto l’audacia dell’innovazione estrema. Ispirata a Magnum P.I., la famosa serie tv degli Anni Ottanta, la Magnum Run regala emozioni sulle strade della Toscana. Ideata dalle menti geniali e creative di tre toscani doc, Giulio e Lorenzo Barnini e David Mazza, la Magnum_Run è una gara di regolarità dove la bellezza delle vetture è esaltata dalla fantasia e dall’originalità degli equipaggi, rigorosamente vestiti in tema Anni 80-90. L’avventura si svolgerà interamente in Toscana. In perfetto stile Crazyrun, il percorso è tutto da scoprire mentre l’arrivo è certo.

L’appuntamento per tutti gli appassionati di queste auto – le mitiche vintage quanto contemporanee youngtimer – è per oggi a San Miniato con sfilata delle vetture nel centro storico. Giulio Barnini, uno degli ideatori. "Lo scorso anno la Crazyrun ha festeggiato il decimo anniversario e abbiamo deciso di raddoppiare, creando la Magnum Run, un omaggio agli Anni 80-90, ma anche al nostro bellissimo territorio: la Toscana".

F.Q.