Corri e mangia a Tavarnelle, foto e classifica della corsa

Tavarnelle (Firenze), 11 giugno 2025 – La vivace macchina organizzativa della Polisportiva Tavarnelle ha tagliato il traguardo della 15esima edizione di “Corri e Mangia”, la corsa podistica serale che ogni anno unisce sport, socialità e gusto. Un evento pensato non solo per gareggiare, ma soprattutto per stare insieme, grazie all’accogliente struttura del Parco Mocale di Tavarnelle Val di Pesa, dove i partecipanti si sono trattenuti dopo la gara per condividere una cena in allegria.

Qui LA CLASSIFICA

Alla partenza si sono presentati ben 200 competitivi, affiancati da una cinquantina di camminatori che hanno scelto la versione ridotta del percorso. Un grande successo di partecipazione, merito dell’opportunità – sempre più apprezzata – di vivere lo sport come occasione di incontro e di convivialità.

Le foto di Regalami un sorriso:

I percorsi: 9,5 km per la gara competitiva e 4 km per la passeggiata, snodati lungo un tracciato variegato, fatto di dolci saliscendi immersi nel verde della periferia cittadina. All’arrivo, sorrisi e soddisfazione generale per l’impeccabile organizzazione. Il servizio di cronometraggio è stato curato dal Comitato UISP di Firenze, mentre le immagini dell’evento sono state realizzate dall’ETS Regalami un sorriso, che attraverso la fotografia trasforma ogni scatto in un gesto di solidarietà.