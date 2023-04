Coppa Italia Primavera, Fiorentina sconfitta ai supplementari dalla Roma 1 a 2

Salerno, 25 aprile 2023 – Coppa Italia Primavera, la Fiorentina è stata sconfitta ai supplementari dalla Roma. I giallorossi di Federico Guidi infatti hanno sconfitto in finale la Fiorentina allo stadio Arechi di Salerno con il punteggio di 2-1, maturato dopo i tempi supplementari.

I viola dell'ex romanista Alberto Aquilani erano rimasti in dieci al 75' per il doppio giallo a Camuzzo ma lo score, dopo i novanta minuti, restava ancorato sullo 0-0. Necessari dunque i supplementari, con i capitolini che andavano in vantaggio al 92' con Misitano e i toscani che acciuffavano il pari con Krastev al 97' nonostante l'inferiorità numerica.

Ad evitare i rigori ci pensava Keramitsis al 114'. La Fiorentina manca il quinto titolo consecutivo.